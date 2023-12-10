نجوى كرم شباب بالأوف شولدر الذهبي

تعد النجمة اللبنانية نجوى كرم من أبرز نجمات الفن أناقة وجاذبية تملك ذوق راقي مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وتألقت نجوى كرم بإطلالة ساحرة تشبه النجمة الذهبية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم من اعلى وفضفاض من أسفل، بنصف كم، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش التل المزين بالترتر وحبات الكريستال باللون الذهبي.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتعكس فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نجوى كرم

نجوى كرم (26 فبراير 1966 -)، مغنية لبنانية، تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.

في عام 2011 شاركت نجوى كرم في برنامج أرابز غوت تالنت كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وتوالى ظهورها منذ ذلك الحين في جميع المواسم الستة للبرنامج. في عام 2017 صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط نجوى كرم في المرتبة الخامسة على قائمة أفضل 100 شخصية عربية مع أكثر من 26 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2018 أدرجت مجلة كوزموبوليتان نجوى كرم في قائمتها لأكثر 15 امرأة إلهامًا في الشرق الأوسط، كما حلت في المركز الحادي عشر في القائمة التي نشرتها مجلة فوربس في عام 2018 لأفضل 10 نجمات عربيات على المسرح العالمي.

صعدت كرم إلى النجومية طوال التسعينيات ونالت لقب شمس الغنية من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم. من أنجح ألبوماتها في التسعينات: (نجمة حب) و (ما بسمحلك) و (مغرومة) و (روح روحي).

وفي عام 2000 أصبح الألبوم العاشر لنجوى (عيون قلبي) الألبوم الأكثر مبيعًا لها. في عام 2001 بيع من ألبومها (ندمانة) ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم وحازت على جائزة الموريكس الذهبية لأفضل فنان عربي وجوائز من شركة روتانا للتسجيلات بما في ذلك فنان العام وألبوم العام والألبوم الأكثر مبيعًا لهذا العام. بحلول الوقت الذي صدر فيه ألبومها (سهرني) في عام 2003 كانت قد أثبتت نفسها كواحدة من أبرز المطربين اللبنانيين وكأيقونة لموسيقى البوب في الشرق الأوسط.

واستمر نجاح نجوى كرم بألبوماتها (هيدا حكي)، (عم بمزح معاك)، (خليني شوفك).

وتعاونت نجوى بشكل متكرر مع الموسيقي والملحن ملحم بركات ومع المطرب وديع الصافي في ديو صدر عام 2004 بعنوان (وكبرنا) الذي نال استحسان النقاد. في عام 2011 تعاونت نجوى مع شركة سوني للترفيه وشركة روتانا لإنتاج أول فيديو موسيقي ثلاثي الأبعاد في العالم العربي لأغنيتها (ما في نوم) من ألبوم (هالليلة ما في نوم). في عام 2012 سارت نجوى على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الخامس والستين وأصدرت منذ ذلك الحين أغنيات فردية ومقاطع فيديو موسيقية لاقت استحسانًا كبيرًا، بالإضافة إلى أحدث ألبوماتها بعنوان (مني إلك) عام 2017.

قالت أن الفن هو رسالة سامية يقف في وجه الظلم، من هذه المواقف غنائها إبان حرب تموز في تونس للبنان مما جعل الناس يتعاطفون مع الشعب اللبناني ويرددون الشعارات الوطنية، وأيضاً تحملها مسؤولية توفير التأمين الصحي للعجزة من خلال برنامج «ليلة حلم»، وأيضا تقديمها منح دراسية للطلاب الذين ليس باستطاعتهم توفير المال للدراسة من أبناء مدينة زحلة الذين يدرسون في ذات المدرسة التي درست بها (مدرسة يسوع الملك). وقد كرمتها بلدية زحلة بإطلاق اسمها على أحد شوارع المدينة.

البرامج التلفزيونية

مواهب العرب

شاركت في برنامج أرابز غوت تالنت كعضوة في لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج إلى مع الإعلامي علي جابر والمذيع عمرو أديب وذلك بالموسم الأول من البرنامج بدأ في بدايات عام 2011 وفي الموسم الثاني الذي بدأ في عام 2012 مع الإعلامي علي جابر والممثل السعودي ناصر القصبي وفي الموسم الثالث في عام 2013 انضم إليهم الممثل الكوميدي أحمد حلمي وكذلك في الموسم الرابع عام 2014 بنفس لجنة التحكيم، أما الموسم الخامس عام 2017 بنفس لجنة التحكيم ما عدا الممثل السعودي ناصر القصبي. والموسم السادس في عام 2019 برفقة كل أحمد حلمي وعلي جابر.

لجنة تحكيم المواهب العربية

في نوفمبر 2020 شاركت كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس: سينيور على شاشة إم بي سي

حياتها الخاصة

في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي ورفضت العائلة هذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أن «يوسف حرب» كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.

كان لها موقف خلافي على إثر تعرضها للضرب من زوجها السابق وقولها إن الزوج يستطيع ضرب زوجته على أن لا يكون الضرب مبرحاً.