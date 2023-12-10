محافظ كفرالشيخ يتابع سير وإنتظام انتخابات الرئاسة

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، مساء الأحد، سير وإنتظام إستقبال الناخبين بالإنتخابات الرئاسية 2024 مع رؤساء المراكز والمدن على مستوى محافظة كفرالشيخ؛ عبر الربط بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك للاطمئنان على سير وإنتظام العملية الإنتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتى إنطلقت اليوم ولمدة 3 أيام، وذلك بحضور،نائب المحافظ عمرو البشبيشى.

واطمأن المحافظ على كافة التجهيزات والإجراءات التى قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكداً على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية2024، و خصوصا ذوى الهمم وكبار السن.

حيث فتحت اللجان الانتخابية بدوائر المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين.