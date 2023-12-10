نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

شارك الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في الانتخابات الرئاسية في لجنة نادي أعضاء هيئة التدريس في أسيوط. كان برفقته عمداء كليات الفرع للوجه القبلي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المغتربين. تم توفير وسائل نقل للطلاب والطالبات والعاملين للتصويت في لجان المغتربين التي أقيمت في نادي أعضاء هيئة التدريس وتم إعادتهم إلى أماكن عملهم وكلياتهم لتسهيل عملية التصويت عليهم.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، على أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، قائلاً "المشاركة في العملية الانتخابية هي حق وواجب لكل مواطن، وخاصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، فهي فرصة لتعبيرنا عن آرائنا ومساهمتنا في صناعة مستقبل بلدنا" مؤكدًا أن الصوت أمانة يجب أن يذهب لمن يستحقه. ودعا الله أن يحفظ مصر وأمنها في ظل الظروف المضطربة التي تعيشها المنطقة..

وأضاف الدكتور محمد عبدالمالك أن التوفير المتاح من وسائل النقل للطلاب والعاملين يأتي تنفيذًا لاهتمام الجامعة بتيسير وتشجيع الجميع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأشاد بجهود اللجان المحلية في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير البيئة الملائمة للمصوتين.

وتحظى العملية الانتخابية في مصر بأهمية كبيرة، حيث تعتبر فرصة للشعب لاختيار رئيس البلاد ومنح الثقة للشخص الذي يعتقدون أنه يملك القدرة على قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار.

وعبر نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن أمله في أن يتم استخدام حق التصويت بحرية واستقلالية، لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

ورغم أن الانتخابات تعتبر تحدٍ كبيرٍ للمرشحين والناخبين على حد سواء، إلا أنها أيضًا فرصة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار في الدولة. ومن المهم أن يتعاون جميع المواطنين والمؤسسات الحكومية والتعليمية في تسهيل عملية الانتخابات وتشجيع المشاركة الشعبية.

وحث الدكتور محمد عبدالمالك أعضاء هيئة التدريس والطلاب على الوقوف إلى جانب الوطن ومشاركة نشاطات الدولة في العملية الانتخابية، وتوجيه أصواتهم إلى المرشح الأنسب الذي يعكس طموحات الشعب ويسعى لتحقيق التنمية والاستقرار. ونأمل جميعًا أن تُنجح هذه العملية الانتخابية وتؤدي إلى انتخاب رئيس قادر على تحقيق تطلعات الشعب وبناء مستقبل أفضل لمصر.

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي

جانب من زيارة الدكتور نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي