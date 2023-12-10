الشرطة تساعدسيدة قعيدة في الإدلاء بصوتها بلجنة علي مبارك بطور سيناء
حرصت الحاجة منال محمد احمد ، إحدى السيدات العقيدة بمحافظة جنوب سيناء، على الذهب لتصويت في الانتخابات الرئاسية، رغم مرضها وتواجدها علي كرسي متحرك .
وقالت السيدة المسنة، إنها حرصت علي التصويت رغم الظروف الصحية التي تعاني منها.
ويتواجد طوابير من الناخبين أمام اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، حيث فتحت اللجان الفرعية في محافظة جنوب سيناء أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافد ين.
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