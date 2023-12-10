مديرية العمل بأسيوط تتابع مشاركة العمال في الانتخابات الرئاسية

تولت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، دورًا محوريًا في تنظيم إجراءات المشاركة السلسة للعمال في الانتخابات الرئاسية. تهتم المديرية بالتأكد من أن جميع العمال لديهم الفرصة الكاملة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويُسر. يتم تنظيم نقل مجاني للعمال إلى مراكز الاقتراع ، مع توفير وسائل النقل المناسبة لضمان وصولهم في الوقت المحدد

وبذلت مديرية العمل بمحافظة أسيوط مجهودًا ملموسًا في متابعة مشاركة العمال في الشركات الموجودة في المحافظة في الانتخابات الرئاسية. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين العمال من ممارسة حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات.

وشهدت عملية التصويت في المحافظة إقبالًا كبيرًا من العاملين في الشركات، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة دون أي تعرض للمضايقات.

ويعكس هذا الإقبال الشديد على المشاركة في العملية الانتخابية، تضامن العاملين مع قيادة البلاد وتأكيدهم على أنهم جزء من المجتمع الذي يسعى للارتقاء بوطنهم وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ومن المؤكد أن هذا الدور الوطني الهام الذي يقوم به العاملون في الشركات سيستمر في المستقبل، حيث يعملون على تحقيق الإنتاجية وتقديم الأفضل في خدماتهم ومنتجاتهم، بالإضافة إلى استمرار مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية وتأكيد دعمهم الكامل للقيادة الحكيمة للبلاد.

تظل العملية الديمقراطية في مصر منارة تسطع بها الأمة وتعزز الثقة في النظام السياسي الجديد. ومنذ الثورة المصرية في عام 2011 ، بذل العمال جهودًا كبيرة لدعم الدولة وبناء جمهورية مصر الحديثة. كأعمدة رئيسية في صناعة العمل والإنتاج على مر التاريخ ، يعتبر دور العمال دورًا أساسيًا في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم الوطني.

وفي هذا السياق ، .

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المديرية تقدم الدعم والتوجيه للعمال من خلال توفير المعلومات الضرورية حول العملية الانتخابية والمرشحين. بالتعاون مع الجهات المعنية ، يتم توفير ورش عمل ومحاضرات توعوية لتثقيف وإلهام العمال بأهمية المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

تعكس متابعة مديرية العمل لمشاركة العمال في الانتخابات الرئاسية التزام السلطات المحلية بتعزيز حقوق العمال ودعمهم في المشاركة في صناعة المستقبل الوطني. تأمل المديرية في أن يؤدي هذا الدور إلى تعزيز الوعي السياسي لدى العمال وتعزيز دورهم الفاعل في توجيه مسار البلاد نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي.

عمال اسيوط يشاركوا في الانتخابات الرئاسية

عمال اسيوط يشاركوا في الانتخابات الرئاسية

عمال اسيوط يشاركوا في الانتخابات الرئاسية