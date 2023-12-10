محافظ جنوب سيناء يتفقد اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ

أجري اليوم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية علي اللجان الانتخابية بمدينة شرم الشيخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان وأشاد بمستوى التنظيم وتأمين اللجان ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة جيل اكتوبر الاعدادية بمنطقة حي النور بشرم الشيخ لجنة عامة

وتشمل عدد 2 لجنة أساسية و 2 لجنة وافدين ..

وأكد فوده أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

وأكد فوده علي ضرورة الظهور بشكل يليق بالانتخابات الرئاسية وحسن التعامل مع الناخبين للتيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات

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