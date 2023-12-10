الشباب تعقد 3 جلسات تدريبية للمشاركين في النسخة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد

عبر تقنية زووم وبمشاركة 85 شابًا وشابة من 13 محافظة

عقدت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، ثلاث جلسات تدريبية للمشاركين في البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية فــ نسخته الرابعة ، والمزمع انطلاقه في الفترة من 16 لــ 19 ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وتضمنت الجلسات التدريبية علي مدار يومين عدد من المحاور والاستراتيجيات الهامة للبرنامج أهمها " المحور الأول : القيادة المجتمعية ، المحور الثاني : رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الإنمائية ، المحور الثالث تدبير التمويل والتقييم وكتابة التقرير ".

وشارك في الجلسات التدريبية 85 شابًا وشابة من 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ] و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

تجدر الإشارة إلي أن البرنامج حقق نجاحات كبيرة في النُسخ الثلاث الماضية من البرنامج مما يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة .