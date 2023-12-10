أسما إبراهيم تهوس متابعيها بفستان جذاب عبر إنستجرام| سعر غير متوقع

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم في أحدث إطلالتها في دبي بلوك مثير وجذاب، عكس جمالها وأنوثتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنسجرام، لتخطف الأنظار بجمالها وفستانها المثير.

الإعلامية أسما إبراهيم

سعر فستان أسما إبراهيم في أحدث ظهور

وبدت الإعلامية أسما بفستان قطيفة أسود بنصف أكمام ومكشوف من إحدى الساقين، وتميز بقصة محددة الخصر؛ لتبرز أنوثتها وقوامها المثير، بالإضافة إلى أزرار ذهبية مثبته على أحد الكتفين والجانب الأيسر.

والفستان من مجموعة أزياء BALMAIN ووصل سعره إلى 6,899 ريال سعودي، أي ما يعادل 56,816 جنيه مصري.

وتزينت أسما بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، فضمت أقراط رقيقة وخاتمين وإسورة، بالإضافة إلى ساعة كبيرة الحجم مطرزة بالألماس باللون الكريستالي اللامع مع الذهبي، وحملت حقيبة ميتال صغيرة الحجم باللون الذهبي؛ لتتناغم مع لون الأزرار المطرزة على الفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الإعلامية أسما إبراهيم تصفيفة شعر بسيطة، فتركت بعض الخصلات تدلى على أحد كتفيها مع الغُرة، بشكل ناعم ومرتب كالحرير، وتركت باقي خصلاتها على ظهرها؛ لتظهر بلوك مفعم بالأنوثة والجمال.

ووضعت أسما مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية الناعمة والمرتكزة على رسمة العين، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، بالإضافة إلى الكحل والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون البني؛ ليتماشى مع لون بشرتها وجمالها.

انفصال أسما إبراهيم عن خطيبها المطرب موسى

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم انفصالها عن المطرب موسى (حيث استمرت معه 11 شهر فقط) وذلك عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال بيني وبين موسى وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع".

أسما إبراهيم وقصة زواجها من رجل أعمال شهير

وقبل إعلانها الزواج من رجل أعمال، شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور لها داخل طائرتها أثناء قضاء إجازة قصيرة قبل عودتها لتصوير الموسم الجديد من برنامج حبر سري، وظهرت أسما وهي تجلس داخل الطائرة وعلقت عليها برمز تعبيري للقلب باللون الأبيض، وهو ما جعل عدد من متابعيها يخمن ويربط صور الطائرة بقصة حب تعيشها مع أحد رجال الأعمال أو ملياردير عربي، وأنه أهداها طائرة خاصة.

وبعد ذلك، وخلال شهر أكتوبر السابق، أطلت على جمهورها ومتابعيها وأعلنت زواجها من رجل الأعمال منذ فترة ليست بعيدة وأن حفل الزفاف اقتصر على الأصدقاء والأسرة، لكنها خيبت آمال متابعيها ورفضت الكشف عن اسم زوجها واكتفت بالتأكيد أنه أحد رجال الأعمال البارزين مؤكدة أنها لن ستعلن عن اسمه في القريب العاجل.

أسما إبراهيم