الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري: مبادرة AWARe نتاج مجهودات مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، وفى بداية الاجتماع توجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع الوزراء وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية لتلبية الدعوة والمشاركة في هذا الاجتماع الهام .

وأشار لعقد أول لجنة توجيهية لمبادرة AWARe خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضى ، حيث إتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل مبادرة AWARe منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه ، مشيراً إلى أن مبادرة AWARe أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمى قابل للتزايد خلال السنوات القادمة ، وأنه تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات COP28 لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدماً بشكل جماعى .

وأوضح أن هذه المبادرة هي نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال COP27 لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها حيث وقعت ١٧ دولة حتى الآن على الانضمام للمبادرة بالإضافة لعدد ٧ منظمات دولية ، مشيراً لضرورة إستمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" والتي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة .

وأكد على قيام كل دولة بتقييم احتياجاتها وتحديد المسارات المناسبة للمشاركة فيها من بين المسارات الستة للمبادرة ، حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل لكل مجال من مجالات التعاون ضمن مسارات العمل المختلفة لتوحيد التحديات بين الدول المختلفة وطرق التعامل معها .

وأعرب الدكتور سويلم عن أمله بتوفير التمويلات في مجال التكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة ، ولكن الأمر يتطلب قيام الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية بتحديد إحتياجاتها من المشروعات التي ترغب في تمويلها للتكيف مع تغير المناخ ، مع الإعداد لعقد جلسة وزارية للتمويل خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه المقرر عقده في شهر مايو ٢٠٢٤ في بالي بإندونيسيا .

وقد قامت الدول المشاركة في المبادرة بعرض إحتياجاتها من مشروعات التكيف التي ترغب في تنفيذها ، وفى المقابل أبدت المنظمات الدولية المشاركة في المبادرة إستعدادها لإتخاذ اللازم للبدء في حشد التمويلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات .

مواد متعلقة

وزير الري: توصيات الحوار التفاعلي الثالث أبرزها التعامل مع الاجهاد المائي

كلمة وزير الري في جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية"

حماس: أبطال القسام لا يستسلمون.. وأكاذيب الاحتلال لن تنطلي على أحد

وزير الري يشارك فى الجلسة الوزارية "المياه والغذاء" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28

وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونيسكو بالقاهرة على هامش مؤتمر COP28

عاجل.. كمين كتائب القسام يسقط عدد من جنود الاحتلال داخل حي الزيتون

القسام: مجزرة جديدة للاحتلال بعد قصفه عمارة سكنية تأوي نازحين في جباليا

"أحنا على روح الشهداء بنحلي" فقد زوجته وأطفاله فوزع الحلوى.. فيديو
الجريدة الورقية