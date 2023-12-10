صور| مشاركة قوية من المرأة بقنا فى الانتخابات الرئاسية 2024

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024، فى اليوم الأول من انطلاقها، مشاركة قوية من العنصر النسائي بمختلف اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا، وذلك من خلال الوقوف فى طوابير طويلة للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية .

وظهرت سيدات قنا وهم يقفون فى طوابير كبيرة أمام اللجان الانتخابية، وذلك للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار رئيس الجمهورية، فى مشاهد توضح وعى المرأة الصعيدية ومشاركتها فى الواجب الوطنى تجاه الوطن وحرصها على اللادلاء باصواتهم .

وشهد اليوم الأول الانتخابات إقبال كبير وغير مسبوق من كافة فئات المجتمع من الرجال كبار السن والشباب والسيدات، فى مشاهد تعبر عن مدى حرص المواطنين بقنا فى أداء واجبهم الوطنى فى إختيار رئيس الجمهورية.

وبدأت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، فتح ابوابها أمام الناخبين للادلاء باصواتهم فى أولى أيام من إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس جمهورية مصر العربية .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .