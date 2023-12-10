غرفة عمليات فى "وفد الاسكندرية" للانتخابات الرئاسية 2024

اعلن النائب سعيد ضيف الله ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، عن تشكيل غرفة عمليات برئاستة و حضور السيد سعيد سكرتير عام الحزب والاستاذ خالد عيد نائب رئيس لجنة الوفد وأميرة فتحى رئيس اللجنة الجمرك، لمتابعة الانتخابات الرئاسية وكافة اللجان الانتخابية وفروعها ومندوبين المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ، بتلك اللجان يوميًا وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم .

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية من الأحد 10 ديسمبر الجارى ، الذى سيشهد بدء التصويت الانتخابى فى الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

- تتلقي الغرفة اتصالات المندوبين وأعضاء الحزب على ارقام : النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة 01222186080 والسيد سعيد سكرتير عام الحزب بالاسكندريه 01222225301 خالد عيد نائب رئيس لجنة الوفد 01007723770 .