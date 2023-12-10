بنفس اللون هنا الزاهد تتغزل في والدتها

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، وهي في أحضان والدتها التي تشبها كثيرًا في الملامح.

هنا الزاهد تطل بكامل أناقتها في أحضان والدتها

وبدت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت هاي كول أسود مضلع ونسقت عليه بنطال جينز بنفس اللون لتظهر أناقتها كعادتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بشكل مموج فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وعلقت هنا على الصورة، قائلة: " حياتي كلها شكرا على كل شئ".

هنا الزاهد

هنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014.

ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا.

وظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

وانضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال.

وقدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوحها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز.