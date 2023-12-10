محافظ جنوب سيناء يشهد فقرات أنشطة مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء

تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، أنشطة طلابية بمدرسة الأمل الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذة دينا الحسيني مديرة المدرسة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية

وخلال الزيارة استقبل الطلاب والطالبات المحافظ بالأغاني الوطنية وفقرات من فن التعبير الحركي تمثل التراث المصري المتنوع، كما استمع لفقرة غنائية من تأليف كورال المدرسة بعنوان " ياأهل بلدنا " أشاد بها معالي المحافظ بها وبالمواهب الفنية المتنوعة لهم.

وأبدى المحافظ، إعجابه بالفقرات المقدمة واثنى على الطلاب والمدرسين وإدارة المدرسة وأشار الى انة وجه بتطوير تلك الفقرات ليتم الاستعانة بها في المناسبات القومية والفنية التي تقيمها المحافظة.

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