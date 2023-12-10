البيلي يتابع تأمين التغذية الكهربائية داخل اللجان الانتخابية بالمنوفية

زار المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم الأحد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، المنوفية إحدى محافظات النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمتابعة خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية .

وجاءت زيارة البيلي لقطاع المنوفية للوقف على كافة استعدادات القطاع لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية بداخل بالمحافظة.

وأكد أن مصرنا الحبيبة تستحق منا جميعا أن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم فهي مهد الحضارة والتاريخ وهى من علمت وما زالت تعلم العالم كيف يكون حب الأوطان.



جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني لقناة ten الفضائية وقناة الدلتا الفضائية، تتابع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بالشركة خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات (الغربية والمنوفية والقليوبية ) بصفه عامه وكافة المقرات واللجان الانتخابية بصفه خاصه والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات والقيام بالمرور المستمر عليها لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية .

