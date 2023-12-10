 أئمة الأوقاف بالغربية يشاركون في مسيرة تأييد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك المئات من أئمة مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، في مسيرة حاشدة بدأت من مسجد السيد البدوي(المسجد الأحمدي) انتهت بالذهاب إلي اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع، كما حرص المشاركون علي حمل علم مصر.

وكانت لجان الانتخاب في محافظة الغربية اقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي، التى انطلق منذ التاسعة صباحا.



ونظم طلاب الجامعات مسيرات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى كما شهدت شوارع مدينه طنطا عدة مسيرات للأئمة المساجد والدعاة.

وخلت العملية الانتخابية من أي شكاوي ،حيث ساد جو من البهجه والاحتفال بالعرس الديمقراطي .

وحرص كبار السن على المشاركة فى العملية الانتخابية معبرين عن حبهم ودعمهم للرئيس وتأييدهم له فى كافة قرارته.



وتجري الانتخابات 693 لجنة بينهم 16 لجنة للمغتربين بالإضافة إلى تفقد التجهيزات ب 14 لجنة عامة.



وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من الأحد ، ولمدة 3 أيام، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

