الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نواب رئيس "المجتمعات العمرانية" ومساعدوهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

أدلى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومساعده، الدكتور حسن الشوربجي، بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصهم على المشاركة فى اليوم الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام، داعين جموع الشعب المصري، إلى أداء حقهم الدستوري، والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فالمشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري.

مواد متعلقة

المشرف على مكتب وزير الإسكان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وزير الإسكان يعلن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب.. الأماكن والمساحات

المواطنون يحتشدون بالهرم للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.. صور

وزير الإسكان يُدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالقاهرة الجديدة

ورشة عمل لموظفي المجتمعات العمرانية حول الحياد التنافسي وطرق مكافحة التواطؤ

آخر موعد للتعاقد على الأراضي المُلغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية

موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بغرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة

الإسكان تدرس تخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية بطيبة الجديدة بالأقصر
الجريدة الورقية