في غياب هالاند.. جوارديولا يعلن تشكيل السيتي في مواجهة لوتون تاون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشسترسيتي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة لوتون ، التي تنطلق في الرابعة مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير ، لحساب الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.



ويأتي التشكيل الأساسي للسيتي في اللقاء على النحو التالي ..

"إديرسون في حراسة المرمى - ووكر - دياز - أكي - جفارديول - رودريجو - كوفاسيتش - برناردو - فودين - جريليش - ألفاريز".

وشهدت القائمة النهائية للقاء غياب مهاجم السيتي الأساسي هالاند ، في الوقت الذي لم يفصح خلاله النادي الإنجليزي عن أسباب غياب اللاعب.

السيتي رابع الدوري الإنجليزي ..

ويخوض مانشستر سيتي ، اللقاء محتلاً الترتيب الرابع في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة ، في حين يأتي نادي لوتون تاون في الترتيب الثامن عشربرصيد 9 نقاط.

ويأمل فريق مانشستر سيتي للعودة إلي ذاكرة الانتصارات مرة أخري بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بهدف نظيف، بينما خسر لوتون تاون أمام أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية.