أكبر معمر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

أدلى عودة سويلم مبارك صبيح، مواطن بجنوب سيناء يبلغ من العمر 101 سنة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك في إطار حرص المواطنين المصريين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات الصحية

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