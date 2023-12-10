رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وتابع الدكتور فريد، أن اجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفي في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الانتاجية المختلفة على الوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع والتطوير الأعمال فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.