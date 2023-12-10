فرحة عارمة أمام لجان الأنتخابات الرئاسية بالمنوفية

حالة من الفرحة العارمة بين أهالي محافظة المنوفية، فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث نظم عدد من المواطنين وقفه أمام اللجان بالمدن و القري لاستقبال الناخبين بالطبل البلدى و المزمار.

وكان عدد من نساء بمحافظة المنوفية، قد نظمن مسيرة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى إطار المشاركة لكل قطاع بالمجتمع، حيث شهدت اللجان الفرعية فى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم،كما شاركت الحاجة زبيدة عبدالعال أكبر معمرة بمحافظة المنوفية، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024م، والحاصلة على شهادة محو الأمية في عامها السابع والثمانين بلجنة الانتخابات بقرية دكما التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كما أدلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة الثانوية لمياة الشرب والصرف الصحى بقويسنا " لجنة مغتربين "، وذلك بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي ، والدكتور ممدوح العربى المشرف العام على التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالمحافظة ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، ورئيس الجهاز الإدارى بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

وتابع أبو ليمون انتظام سير العملية الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تعرقل صفو العملية الانتخابية ، رافقه نائبه الاستاذ محمد موسي ، الاستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، الاستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .

حيث تفقد المحافظ عدد من اللجان بمدرسة الشهيد أحمد السرسي " الثانوية بنات " بشبين الكوم ، واطمئن على توافر كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير مظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للقيام بتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية وظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

و أعلنت محافظة المنوفية عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في المواعيد المحددة ، وبدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم للإنتخابات الرئاسية 2024 والتي ستستمر علي مدار ثلاثة أيام بدءً من اليوم وحتي الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر الجاري.

حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و 851 ألف 466) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (580) لجنة فرعية بإجمالي (506) مركز انتخابي منهم (6) لجان للمغتربين .

وأكد محافظ المنوفية متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة .

