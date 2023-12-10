رئيس جامعة الجلالة يرافق الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الاداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إلى مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك في اليوم الاول لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسيه 2024 منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار ثلاثة أيام، مما لا يؤثر على انتظام العملية الدراسية.

قيادات جامعة الجلالة يدلون بأصواتهم

طلاب جامعة الجلالة

في ضوء المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية، وحرصاً من إدارة ومجلس أمناء جامعة الجلالة على التيسير والتسهيل لإجراءات التصويت لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والحث على أهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي.

حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، على مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد قيادات جامعة الجلالة حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل جمهورية مصر، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء 12 من نفس الشهر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد برسالة بنتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أربعة مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.