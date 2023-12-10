الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إقبال كبير من الناخبين على لجان الوافدين بمدينة شرم الشيخ

مدينة شرم الشيخ مدرسة
مدينة شرم الشيخ مدرسة جيل أكتوبر الهضبة

شهدت مدينة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء إقبالا كثيفا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مع الساعات الأولى من فتح باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وفتحت اللجان الفرعية فى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

 وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم

ودعى الدكتور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهالى جنوب سيناء بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن محافظة جنوب سيناء .

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