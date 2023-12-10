مراقبو المصري لحقوق الإنسان: رؤساء اللجان التزموا بمواعيد فتح اللجان وتأخر التصويت محدود

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأحد الموافق 10ديسمبر أعمال المتابعة الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024 ب1500 متابع في 15% من المقار الانتخابية ب12 محافظة وهي " القاهرة – بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الغربية – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان ".

وقد رصد متابعو الائتلاف التزام واضح بفتح اللجان في موعدها الساعة 9 صباحا ومنها علي سبيل المثال :

محافظة بني سويف

• بمركز ببا لجنه رفم 1 مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات – ببا العنوان : شارع الابراهيميه – ببا ( 3,280سعه اللجنة) .

• لجنه رقم 2 : مدرسه واصف غالى الاعداديه بنبن – ببا (العنوان : بجوار كنيسه مارى جرجس ).

• لجنه رقم 3 : مدرسه فؤاد نصر الابتدائيه – ببا (العنوان شارع الطحاويه ).

• لجنه رقم 4 مدرسه السلام الابتدائيه – ببا شارع عبد الوهاب ناجى .

• لجنه رقم 5 مدرسة الشهيد / محمد عبد العظيم حفيظ الابتدائية بجوار التموين بندر ببا .

• مدرسه الشهيد حسن احمد مبروك الثانويه العسكريه بها لجنتان الاولى رقم 7 الثانيه رقم 8 .

• لجنه رقم 6 جمعيه تحفيظ القران الكريم – ببا ( شارع التحرير بجوار المطافى) .

• المجلس القروى بطنسا رقم 9 .

• مركز شباب طنسا – طنسا رقم 10 .

• المدرسه الابتدائية المشتركة بطحا البيشه رقم 15 .

• مدرسة الشهيد/ بدير فتحى محمد البرانقه به لجنتان رقم 47 .

ثانيا :-محافظة الإسكندرية

• لجان مدرسة / احمد السيد درويش الإعدادية (بقرية أبو صير غرب الإسكندرية ).

• لجان مدرسة / سامي البارودي (منطقة رمل اول اسكندرية).

• لجان مدرسة / الشهيد احمد مدني (بالمندرة الاسكندرية ).

• لجان مدرسة / د. امينة السيد (بمنطقة الحرمين بالمندرة ).

ثالثا :- محافظة بورسعيد

• لجنة 2 بمدرسة / قاسم امين (شارع 23 يوليو قسم العرب بورسعيد).

كما تم رصد تأخر بعض اللجان عن موعدها لمدة تتراوحت من 20 الي 25 دقيقة ومنها

تأخر فتح اللجان :

1. مدرسة متولي الشعراوي الثانوية بنات بيجام شبرا الخيمة محافظة القليوبية ( لمدة 20 دقيقة ).

2. اللجنة رقم ٢٠ ومقرها مدرسة الفارسية الابتدائية المشتركة ولجنه رقم ٢١ ومقرها الوحدة الصحية بدائرة مركز ساقلتة محافظة سوهاج ( لتاخر السادة رئساء اللجان ).

3. مدرسه الشهيد محمد السيد حفني بالمندره الإسكندرية ( لمدة 20دقيقة).

4. مدرسه د/امينه السعيد بمنطقة المندرة (لمدة ٢٠ دقيقة ).

كما تم رصد عدم وجود ستائر لتصويت الناخبين باللجنة رقم 72 مغتربين بمجمع خدمات محافظة البحيرة بموقف دمنهور.