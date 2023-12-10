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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مراقبو المصري لحقوق الإنسان: رؤساء اللجان التزموا بمواعيد فتح اللجان وتأخر التصويت محدود

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الأحد الموافق  10ديسمبر أعمال المتابعة الميدانية للانتخابات الرئاسية 2024 ب1500 متابع في 15% من المقار الانتخابية ب12 محافظة وهي " القاهرة – بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الغربية – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – قنا – أسوان ".

وقد رصد متابعو الائتلاف التزام واضح بفتح اللجان في موعدها الساعة 9 صباحا ومنها علي سبيل المثال :

محافظة بني سويف 

•           بمركز ببا لجنه رفم 1 مدرسه فاطمه الزهراء الثانويه بنات – ببا العنوان : شارع الابراهيميه – ببا ( 3,280سعه اللجنة)   .

•           لجنه رقم 2 :  مدرسه واصف غالى الاعداديه بنبن – ببا (العنوان :  بجوار كنيسه مارى جرجس ).

•           لجنه رقم 3 :  مدرسه فؤاد نصر الابتدائيه – ببا  (العنوان شارع الطحاويه ).

•           لجنه رقم 4  مدرسه السلام الابتدائيه – ببا شارع عبد الوهاب ناجى .

•           لجنه رقم 5 مدرسة الشهيد / محمد عبد العظيم حفيظ الابتدائية بجوار التموين بندر ببا .

•           مدرسه الشهيد حسن احمد مبروك الثانويه العسكريه  بها لجنتان الاولى رقم 7  الثانيه رقم 8   .

•           لجنه رقم 6 جمعيه تحفيظ القران الكريم – ببا ( شارع التحرير بجوار المطافى) .

•           المجلس القروى بطنسا     رقم 9  .   

•           مركز شباب طنسا – طنسا   رقم 10 .

•           المدرسه الابتدائية المشتركة بطحا البيشه  رقم 15 .

•           مدرسة الشهيد/ بدير فتحى محمد البرانقه به لجنتان رقم  47 .

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ثانيا :-محافظة الإسكندرية 

•           لجان مدرسة / احمد السيد درويش الإعدادية  (بقرية أبو صير غرب الإسكندرية ).

•           لجان مدرسة / سامي البارودي  (منطقة رمل اول اسكندرية).

•           لجان مدرسة / الشهيد احمد مدني  (بالمندرة الاسكندرية ).

•           لجان مدرسة / د. امينة السيد (بمنطقة الحرمين بالمندرة ).

ثالثا :- محافظة بورسعيد

•           لجنة 2 بمدرسة / قاسم امين (شارع 23 يوليو قسم العرب بورسعيد).

كما تم رصد تأخر بعض اللجان عن موعدها لمدة تتراوحت من 20 الي 25 دقيقة ومنها 

 

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  تأخر فتح اللجان :

1.         مدرسة متولي الشعراوي الثانوية بنات بيجام شبرا الخيمة محافظة القليوبية ( لمدة 20 دقيقة ).

2.         اللجنة رقم ٢٠ ومقرها  مدرسة الفارسية  الابتدائية المشتركة ولجنه رقم ٢١ ومقرها الوحدة الصحية بدائرة  مركز ساقلتة محافظة سوهاج ( لتاخر السادة رئساء اللجان ).

3.         مدرسه الشهيد محمد السيد حفني بالمندره الإسكندرية ( لمدة 20دقيقة).

4.         مدرسه د/امينه السعيد بمنطقة  المندرة (لمدة ٢٠ دقيقة ).

كما تم رصد عدم وجود ستائر لتصويت الناخبين باللجنة رقم 72 مغتربين بمجمع خدمات محافظة البحيرة بموقف دمنهور.

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