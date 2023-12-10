الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حسين فهمي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

حسين فهمي يدلي بصوته
حسين فهمي يدلي بصوته

 حرص النجم الكبير حسين فهمي، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنته بمدينة الشيخ زايد.

 

 وكانت انطلقت صباح اليوم، الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: "عبد الفتاح السيسي، عبد السند يمامة، حازم عمر وفريد زهران".

 ويذكر أن كانت تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات ومن خلفها قضاة مصر على العملية الانتخابية.

 حددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، التي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

 يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

مواد متعلقة

حكيم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صورة

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حسن شاكوش يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

شماريخ.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

المكرمين بحفل ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية.. الليلة

رانيا فريد شوقي تدعو لوالدتها بالشفاء

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "درويلة".. فيديو

نقابة الممثلين توقف نورا عبد الرحمن عن العمل.. أعرف التفاصيل

الجريدة الورقية