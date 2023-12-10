صور.. إقبال غير مسبوق أمام اللجان الانتخابية بقنا

تشهد اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا، حضور واقبال غير مسبوق من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى من بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى يومها الأول، من انطلاقها، حيث شهدت اللجان العامة والفرعية بمحافظة قنا اقبالآ كبيراً من كافة اطياف وفئات المجتمع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس جمهورية مصر العربية .

وبدأت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، فتح ابوابها أمام الناخبين للادلاء باصواتهم فى أولى أيام من إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ اليوم وحتى الثلاثاء القادم، لانتخاب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ، والتى يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس جمهورية مصر العربية .

حيثُ بدأت اللجان عملها صباح اليوم الأحد قبيل بدء أعمال التصويت المقررة، باستلام رؤساء اللجان مقار لجانهم الانتخابية، والتأكد من توافر كافة متطلبات العملية الانتخابية، وكذا شروط والمعايير التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بمقار اللجان الانتخابية، وعملية السلامه والأمان بمقر اللجنة، وكذلك الإجراءات الأخرى التى من شأنها تسهيل تمكين الناخبين وتمكينهم من الادلاء باصواتهم بسهولة ويسر، اعقبها فتح مظاريف نماذج التصويت وتشميع صناديق الاقتراع، والتى بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء من ذات اليوم ولمدة 3 أيام متتالية .

الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، تتم تلك المره وسط إجراءات تنظيمية غير مسبوقة اشتركت فيها كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن تواجد أمنى مكثف بمحيط اللجان والمقار الانتخابية، وتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذلك لخروج العملية الانتخابية فى شكل يليق بالدولة المصرية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .