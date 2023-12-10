سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند التاجر

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، ويهتم المواطنون بالتعرف على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق، استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق ولدى التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الاحد في الاسواق المصرية

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,250 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,500 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن