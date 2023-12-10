الانتخابات الرئاسية.. احتشاد المواطنين أمام المقار الانتخابية بالقاهرة في انتظار بدء التصويت (صور)

في مشهد حضاري وسط أجواء من البهجة، بداء المواطنون يتوافدون بكثافة،صباح اليوم الاحد، على مقتل لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2024 ، في يومها الأول والتي تستمر على مدار ٣أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 12ديسمبر.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة ، توافد واحتشاد أعداد كبيرة من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان للمشاركة في العرس الانتخابي ، احتشاد المواطنين امام المقرات الانتخابية بالقاهرة في انتظار ف اللجان الانتخابية وبدء التصويت .



حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مقار وعناوين اللجان *المقرات الإنتخابية "اليوم الأول"،وهي كالتالي

١-مدرسة عباس العقاد الثانوية

العنوان : شارع تحسين فرغلي -خلف طيبة مول -مدينة نصر أول



٢- الجامعة العمالية

العنوان: طريق النصر -مدينة نصر أول



٣-مجمع الملك فهد

العنوان : شارع الخليفة القاهر-مدينة نصر ثان

٤-مدرسة النصر سكول الخاصة

العنوان : 187 ش المسلة -المطرية

٥- مدرسة المرج الثانوية بنات

العنوان : ش الترعة السلحوية بجوار القسم -المرج



٦-مدرسة الشهيد سعيد حمدي سعيد

-العنوان : 29 ش الخليفة المأمون -امام محطة موبيل – مصر الجديدة

٧- مدرسة الأهرام القومية الإبتدائية

العنوان : 12 شارع الصومال –مصر الجديدة



٨-مدرسة الرشيد القومية الإبتدائية

العنوان : 13 شارع إسماعيل رمزي –مصر الجديدة

٩- مدرسة فاطمة الزهراء

العنوان: 1 شارع جلال الدين الدسوقي -مصر الجديدة



١٠-مدرسة النصر القومية

العنوان : ش ابو بكر الصديق أمام تسيباس –النزهة

١١- مدرسة ليسة الحرية القومية

العنوان :ش النزهة -النزهة



١٢-مدرسة الشهيد طيار/ محمد جمال

العنوان: 1 ش متحف النيل -مصر القديمة

١٣ -مدرسة تحيا مصر 1

العنوان : حي النرجس بالأسمرات -المقطم

١٤- مدرسة الشهيد صابر ابو ناب

العنوان : ميدان الشهداء –حلوان

١٥-المعهد الفني الصناعي

العنوان : شارع الصحافة –بولاق أبو العلا



١٦-مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية

العنوان : 317 ش بورسعيد –السيدة زينب



١٧-مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية

العنوان : 45 شارع الأزهر –الموسكي

١٨-محطة سكك حديد مصر

العنوان : ميدان رمسيس –الأزبكية

١٩-مدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات

العنوان : الحي الرابع بجوار قسم القاهرة أول –التجمع الخامس

٢٠-المدرسة البريطانية

العنوان : بجوار المجمع التجاري 1 بمدينة الرحاب -التجمع الأول

انطلق اليوم الأحد ،مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية وتستمر لمدة 3 أيام، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالى.



بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg باستخدام الرقم القومى للناخب.