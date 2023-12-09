المفاوضون الشباب بوفد مصر يلتقون الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة

علي هامش المشاركة في COP28 بدبي..

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وفد المفاوضين الشباب لقاءاً مع الينا بانوفا الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمصر، علي هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP28، والمقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الجاري في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وحضر الاجتماع مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة وفد المفاوضين الشباب، ووئام الليثي مدير برامج الشباب بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب المختلفة للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، والتي القاها مصطفى عز العرب: "إن COP27 كان مرحلة تأسيسية هامة للتعاون المشترك من أجل العمل المناخي مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، وقد كان العمل مع الشباب والنشء ومن أجلهم في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، ومن خلال مختلف أوجه الدعم التي قدمت من خلال منظمة الأمم المتحدة ووكالتها المختلفة استطاعت مصر أن تخطو خطوات واسعة في مدي زمني قصير في هذا الملف، واليوم نشهد أول مشاركة تاريخية لوفد من المفاوضين الشباب المصري من 9 شباب لتكون مصر دائماً نموذجاً رائداً".

وقدمت وزارة الشباب والرياضة المصرية الشكر لمنظمة الأمم المتحدة ووكالتها بمصر على ما يقدموه من دعم للعمل الشبابي المصري في المجال المناخي.

ومن جانبها قالت الينا بانوفا: "ما نراه اليوم هو انجاز هام وغير مسبوق في رؤية مفاوضين شباب يمثلون مصر في وفدها الرسمي داخل غرف المفاوضات المغلقة، وهو ما يحتم علينا استثمار هذا الإنجاز والبناء عليه لضمان استمراره وتوسعه ونقل خبرات هؤلاء الشباب الي كافة شباب مصر، وكذلك استمرار تمثيلهم علي المستوي العالمي، وحضور كافة الفعاليات الدولية وضرورة بدء العمل علي ذلك فور العودة الي مصر مع اعلان خطة اللجنة الوطنية الاستشارية للشباب والمناخ القادمة، لتكون انعكاساً للخبرات والمعرفة التي اكتسبها هؤلاء الشباب، كما وجهت الشكر الي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية ووزارة البيئة".

وخلال الاجتماع استعرض أعضاء الوفد المصري مهامهم المنوطين بها وكذلك انطباعهم حول عمل يدور داخل المؤتمر هذا العام وتوقعاتهم للمخرجات.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويضم وفد المفاوضين الشباب المصري في عضويته كلاً من: عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف من اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ

وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، و تعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.