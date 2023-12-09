رئيس مدينة قنا يتفقد مقار اللجان الانتخابية

تفقد العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة قنا، مساء اليوم السبت، ترافقه وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة قنا التعليمية ، عددًا من مقار اللجان الانتخابية، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتى ستنطلق صباح غدا الأحد .

رافقهم خلال الجوله ، الحسينى صبرى، نائب رئيس المدينة ومسؤولوا المبانى والمتابعة والتخطيط والمشروعات بالإدارة التعليمية.

تابع لطفى ورشاد، التجهيزات النهائية للمدارس المخصصة كمقرات للتصويت حيث شدد على ضرورة المتابعة اليومية لفريق المتابعة بمجلس المدينة والإدارة التعليمية والتنسيق المشترك المستمر، مع تواجد مدير المدرسة على مدار اليوم أثناء عملية الانتخابات .

من جانبها أشارت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، إلى أن جميع المقرار الانتخابية التابعة للإدارة جاهزة لاستقبال الناخبين ، والتاكيد على التواصل المستمر مع مجلس المدينة لافتة إلى انه تم إضاءة المقرات الانتخابية التابعة للإدارة والطرق المؤدية للجان وتوفير مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة بمدخل كل لجنة انتخابية للتيسير على الناخبين داخل اللجان الانتخابية وتذليل كافة العقبات .