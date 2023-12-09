الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: دعوات المشاركة في الانتخابات لا تنتهك الصمت الانتخابي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني، عن التوعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددًا على أن اللجان المركزية تستمر لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أن هذه الحملات لا تنتهك الصمت الانتخابي لأنها لا تدعم أي مرشح بعينه بل تحث الجماهير على التصويت لصالح مصر، وذلك حسبما جاء في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”.

وأشار إلى أن العمل الأهلي يلعب دورا مهما في خدمة المجتمع والوطن، ولذلك تهدف الحملة إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتذكيرهم بحقهم الدستوري في اختيار رئيسهم، مشددا على أن نسبة المشاركة ستعكس أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية على الصعيد الدولي.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية بالمحافظات تعمل على مدار الساعة للإجابة على أي استفسارات تتعلق بالعملية الانتخابية وتوجيه المواطنين إلى مقراتهم الانتخابية وتسهيل وصولهم إلى اللجان، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا مثل ذوي الهمم والنساء والمسنين.

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الأبرز، والعرس الديمقراطي المنتظر وهو اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية 2024 - 2030، إذ يحق لنحو 65 مليون مواطن مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد لمصر من ضمن الأربعة مرشحين المتقدمين: عبد السند يمامة، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر.

وكثرت التساؤلات من المواطنين عن كيفية التعرف على اللجنة الانتخابية إلكترونيا لكل ناخب؟ وطريقة معرفة الموطن الانتخابي لكل مواطن له حق الانتخاب.

وكان من بين الطرق للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الانتخابية تواجد ملصقات في بعض المناطق العامة بها ماسح ضوئي "باركود" لتوضيح لجنة الناخب، يتم استخدامه عن طريق الهاتف المحمول.

وتواجدت تلك الملصقات بعدد من المقاهي المختلفة في محافظة القاهرة، مكتوب بها:"انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤" وبجانبها باركود يسهل على المواطن معرفة لجنته.

وتعتمد الخدمة على استخدام المواطن هاتفه المحمول الشخصي والدخول على تطبيق الباركود ثم بعد ذلك يتم الدخول تلقائيا إلى الموقع الخاص باللجان الانتخابية وبعدها يوضع الرقم القومي وفي النهاية تظهر البيانات الكاملة للناخب ومقر لجنته.