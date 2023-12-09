عسر التلفظ علامة مبكرة تدل على إصابتك بالسكتة الدماغية قبل حدوثها

يموت الكثير من الناس بسبب السكتات الدماغية لأن الدماغ لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون إمدادات ثابتة من الدم الغني بالأكسجين ولذلك، فمن المهم للغاية تقديم الرعاية الطبية الطارئة في أقرب وقت ممكن ولحسن الحظ، قد يواجه بعض الأشخاص علامات تحذيرية قبل عدة أيام من الإصابة بالسكتة الدماغية.

جزء من طبيعة السكتة الدماغية التي تهدد الحياة هو قدرتها على الضرب من العدم بالإضافة إلى نقص وصول الأكسجين إلى دماغك، ستحتاج في النهاية إلى رعاية طبية جدية، وقد تظهر العلامات التحذيرية للسكتة الإقفارية في وقت مبكر يصل إلى "سبعة أيام" قبل النوبة،

تعتبر السكتة الدماغية أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعًا، وتحدث بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وإحدى العلامات التحذيرية للنوبة الإقفارية العابرة هي عسر التلفظ المفاجئ.

كيف يحدث عسر التلفظ؟

يحدث عسر التلفظ، المعروف أكثر بصعوبة التحدث، عندما تكون العضلات التي تستخدمها للتحدث ضعيفة أو تجد صعوبة في التحكم بها يمكن أن تظهر هذه العلامة التحذيرية المفاجئة في وقت مبكر قبل أسبوع من بدء حالة الطوارئ الطبية الكاملة.

وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليوخينا، تعليقًا على الدراسة لـ MedicForum: "لقد شهد 43% من المشاركين المصابين بسكتة دماغية صغيرة علامات مبكرة في وقت ما خلال الأسبوع الذي سبق السكتة الدماغية".