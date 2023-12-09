بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول

تقدم بورنموث على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

جاء هدف بورنموث عن طريق اللاعب دومينيك سولانكي في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة، على الرغم من سيطرت مانشستر يونايتد على مجريات اللعب.

وسيطر اليونايتد على الشوط الأول، حيث جاء استحواذ الشياطين الحمر على الكرة بنسبة 73%، مقابل 27%، لكنه لم ينجح في التسجيل.

وكان إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد قد بدأ المباراة التشكيل التالي:

حارس المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيليون، لوك شو، هاري ماجواير، ديوجو دالوت

الوسط: سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز، سفيان أمرابط

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال، أنتوني.

وخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن توتنهام، بينما يحل بورنموث في المركز الـ15 بـ16 نقطة.