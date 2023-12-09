مرموش يصنع خامس أهداف فرانكفورت في شباك بايرن ميونخ

ساهم عمر مرموش لاعب فرانكفورت في صناعة الهدف الخامس أمام بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب الأول في الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الألماني.

في الدقيقة 60 استلم مرموش الكرة ببراعة وسط دفاع بايرن ميونخ قبل أن يستغل زميله لكناوف الموقف ويسددها سريعا في شباك الفريق البافاري، ليسهم مرموش بثلاث أهداف في المباراة.

كان مرموش أحرز أول أهداف اللقاء في الشوط الأول، قبل أن يصنع الهدف الثالث لـ فرانكفورت بعد تمريرة لزميله لارسون الذي يتلاعب بدفاع بايرن ميونخ ويسددها في شباك مانويل نوير.

ويتقدم فرانكفورت على بايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات الدوري الألماني.

رفع الدولي المصري رصيده من الأهداف في البونديسليجا لـ 7 أهداف هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني، ليصل للهدف الثاني عشر له بجميع المسابقات.