أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي

وفقا لعالمة الأحياء الوراثة إيرينا مالتسيفا، فإن بعض الأطعمة تساعد الجسم على حماية نفسه من تطور السرطان.

أخبرت عالمة الأحياء مالتسيفا في مقابلة مدى فعالية الحماية من السرطان من خلال التغذية، ونظراً لما تحتويه من مواد معينة، فإن بعض المنتجات لها تأثير مضاد للسرطان في الجسم؛ تسمى هذه المنتجات بواقي الأورام.

أوضحت عالمة الأحياء مالتسيفا أن أفضل علاج لسرطان الثدي هو من خلال التغذية وإذا تحدثنا عن النسب المئوية، فمن الأفضل تصحيح سرطان الثدي بمساعدة التغذية، وتزداد فعالية مكافحة هذا المرض بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

ما هي الأطعمة التي تقلل بشكل فعال من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

شاي أخضر

كرفس

العنب الأسود

الشبت

البرتقال

البروكلي

وأضافت عالمة الأحياء مالتسيفا: الفطر، وخاصة بعض أنواعه، يعتبر أيضًا واقيًا للسرطان ويحتوي الفطر على مادة البيتا جلوكان التي يمكنها تدمير الخلايا السرطانية، ويمكن إيقاف أنواع مختلفة من السرطان في مرحلة ورم خبيث بمساعدة الفطر.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل التغذية على تصحيح خطر الإصابة بسرطان الدماغ (الورم الدبقي) ويمكنك زيادة حمايتك من حدوثه عن طريق تناول نظام غذائي يحافظ على التوازن الصحيح للأحماض الدهنية.

كيف يؤثر النظام الغذائي على السرطان؟

ووفقا لنتائج منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 40% من حالات السرطان لدى الرجال و60% لدى النساء ترتبط ببعض الاضطرابات الغذائية، والنظام الغذائي غير المتوازن يعني نقصًا أو على العكس من ذلك زيادة في العناصر الغذائية التي يتلقاها الجسم - وكلاهما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمخاطر الاضطرابات الأيضية التي تزيد من احتمالية الإصابة بالأورام الخبيثة.

غالبًا ما يصبح الطعام مصدرًا للمواد المسرطنة بسبب الطهي المكثف وعلى سبيل المثال، يؤدي قلي أو خبز بعض الأطعمة إلى إطلاق مادة الأكريلاميد، التي لها تأثير مسرطن على الجسم، كما أن العديد من المنتجات عالية المعالجة تعتبر مسرطنة - وخاصة النقانق ومنتجات اللحوم المصنعة الأخرى.