3 أطعمة تساعد على الحماية من التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو احمرار وتورم البنكرياس، وقد يكون مفاجئًا (حادًا) أو مستمرًا (مزمنًا)، والأسباب الأكثر شيوعًا هي تعاطي الكحول ووجود كتل من المواد الصلبة (حصوات المرارة) في المرارة والهدف من العلاج هو إراحة البنكرياس والسماح له بالشفاء.

البنكرياس عبارة عن غدة طويلة ومسطحة تقع خلف المعدة، ويساعد البنكرياس الجسم على هضم الطعام وتنظيم نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يكون التهاب البنكرياس حالة حادة وهذا يعني أنه يظهر فجأة ويستمر لفترة قصيرة بشكل عام والتهاب البنكرياس المزمن هو حالة طويلة الأمد،يمكن أن يزداد الضرر الذي يلحق بالبنكرياس سوءًا بمرور الوقت.

قد يتحسن التهاب البنكرياس الحاد من تلقاء نفسه ويتطلب المرض الأكثر خطورة العلاج في المستشفى ويمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة.

واختر الأطعمة الطبيعية المضادة للالتهابات ولها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة لحماية الجهاز الهضمي وتقليل تلف الخلايا.

جذور عرق السوس

يتمتع جذر عرق السوس بتاريخ طويل في الطب الصيني التقليدي لعلاج أمراض الجهاز الهضمي وكذلك الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ومن المعروف أنه يقمع الالتهاب الخلوي الذي يشمل العدلات في التهاب البنكرياس الحاد وقد يكون مفيدًا في علاج سرطان البنكرياس.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي ثقافات حية للبكتيريا والخميرة والأطعمة التي تحتوي على ثقافات حية، مثل الزبادي اليوناني، والمخلل الملفوف، والكفير، تحمي الجهاز الهضمي عن طريق تحسين الميكروبيوم.

لقد تمت دراسة أن خلل التوازن في ميكروبيوم الأمعاء الناجم عن فرط نمو البكتيريا الضارة (ديسبيوسيس) يمكن أن يظهر على شكل اضطرابات البنكرياس.

ويعد الزبادي أحد أفضل المصادر الغذائية للبكتيريا المفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تصحيح هذا الخلل واستعادة بيئة الأمعاء الصحية.

الزنجبيل

الزنجبيل هو عشب مضاد للالتهابات يعمل أيضًا على تحسين المعايير البيوكيميائية في مرض السكري من النوع 2، بما في ذلك تقليل الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي (HbA1C) وتحسين مقاومة الأنسولين وحساسيته.