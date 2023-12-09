5 نصائح تساعد على الحماية من النوبات القلبية

تحدث البروفيسور نافيد ستار، المستشار الفخري في صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي في جامعة جلاسكو، لصحيفة The Sun عن العادات التي تعمل على تحسين الحماية ضد الأزمات القلبية، ووصف البروفيسور ستار النشاط البدني بأنه الشرط الرئيسي للحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة - الحركة المنتظمة والرياضة والتمارين الرياضية والمشي والأعمال المنزلية.

ويساعد النشاط البدني في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، مما يساعد بدوره على خفض ضغط الدم، وقال الخبير إن الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فعال في خفض ضغط الدم مثل الأدوية.

شرب الكاكاو

أظهرت دراسة أجرتها جامعة سري أن تناول حصة من الكاكاو الطبيعي يوسع الأوعية الدموية خلال ثلاث ساعات، وبالتالي يخفض ضغط الدم، الكاكاو غني بمضادات الأكسدة فلافونول، التي لها تأثير إيجابي على أنسجة الأوعية الدموية، وحمايتها من الالتهابات.

ملح أقل

يجب ألا يستهلك البالغون أكثر من 6 جرامات من الملح يوميًا، لكن الكثير من الناس يأكلون أكثر من ذلك بكثير، يرتبط تعاطي الملح ارتباطًا وثيقًا بتناول الأطعمة الجاهزة - اللحوم المصنعة والمنتجات شبه المصنعة والخبز ونصح البروفيسور ستار بالتقليل من استخدام ملح الطعام في الطبخ، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالملح، وذلك لتعويد الجسم على نظام غذائي أقل ملوحة.

كمية أقل من الكافيين

وأشار الخبير إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بما في ذلك مشروبات الطاقة والقهوة، يمكن أن تسبب زيادة قصيرة المدى ولكن حادة في ضغط الدم. ونصح العالم بعدم شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يوميا بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تكون القهوة هي المصدر الرئيسي للسوائل التي يستهلكها الشخص.

تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تعمل على تحييد تأثير الصوديوم على الجسم، والذي يسبب الوذمة وارتفاع ضغط الدم، وأشار البروفيسور ستار إلى أن تناول موزة يوميا يحسن الحماية من النوبات القلبية.

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بانتظام هم أقل عرضة بنسبة 13 بالمائة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويحتوي الموز والخضار الورقية وسمك السلمون والأفوكادو والمشمش والتونة والفاصوليا على البوتاسيوم.

توقف عن التدخين

يؤدي تدخين السجائر إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية، ويزيد من احتمالية تجلط الدم وانسداده، ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر من خلال التخلي عن هذه العادة، يمكنك تحسين حالة نظام الأوعية الدموية بشكل كبير.