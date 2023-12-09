السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المرقسية في الإسكندرية تقيم أولى فعاليات "تسبحة كيهك"

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تقيم الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمقرها  في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية، اليوم السبت، أولى فعاليات "تسبحة كيهك"  خلال نهضة الصوم المجيد، بدءًا  من الساعة التاسعة مساءً.

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كنيسة البابا أثناسيوس تستضيف فعاليات "تسبحة كيهك" غدًا

 

يترأس آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل  الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص  الكنائس القبطية  على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات  الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

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