ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل انطلاق مباريات اليوم

تشهد دقات الساعة السادسة مساء اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 انطلاق صافرة اولى لقاءات الجولة الثالثة لبطولة كأس الكونفدرالية عندما يلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة.

وتستكمل مباريات الجولة مساء غد الاحد الموافق 10 ديسمبر الجاري بـ 7 مواجهات من العيار الثقيل، حيث يتقابل أبو سليم الليبي مع سوار الغيني الثالثة عصرا ( المجموعة الثانية)، و ريفرز النيجيري مع الأفريقي التونسي في تكاك الساعة الخامسة مساء ( المجموعة الثالثة).

وتقام فى السادسة مساء عدة مباراتين الهلال الليبي مع سوبر سبورت الجنوب أفريقي، و أكاديميكا لوبيتو الأنجولي مع دريمز الغاني.

على ان تختتك الجولة الساعة التاسعة مساء، بـ 3 لقاءات إتحاد العاصمة الجزائري مع مودرن فيوتشر، و نهضة بركان المغربي مع ديابل نوار الكونغولي، و سيخوخوني الجنوب أفريقي مع ستاد مالي.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى

1. إتحاد العاصمة 6 نقاط

2. فيوتشر 6 نقاط

3. الهلال بدون نقاط

4. سوبر سبورت بدون نقاط

المجموعة الثانية

1. الزمالك 6 نقاط

2. ساجرادا 3 نقاط

3. أبوسليم 3 نقاط

4. سوار بدون نقاط

المجموعة الثالثة

1. الأفريقي 6 نقاط

2. دريمز 3 نقاط

3. ريفرز يونايتد 3نقاط

4. أكاديمية لوبيتوبدون نقاط

المجموعة الرابعة

1. نهضة بركان 6 نقاط

2. ستاد مالي 3 نقاط

3. سيخوخوني 3 نقاط

4. ديابل نوار بدون نقاط