السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 43 قطعة سلاح وتنفيذ 346 حكم قضائي خلال يوم

المضبوطات
المضبوطات

وجه قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، بتكثيف حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (43) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (19 بندقية آلية-15 بندقية خرطوش- 2طبنجة -19فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43متهم لـ31منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "البانجو وزنت  كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية).

فيما تم تنفيذ عدد (346) حكم قضائى متنوع.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
 

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