انتخابات الرئاسة.. عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة القاهرة

تنطلق غدًا الأحد، انتخابات الرئاسة المصرية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام بمحافظات الجمهورية كافة، في ٩٣٧٦ مقر انتخابي يضمون 11 ألف و316 لجنة فرعية.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات اللجان الانتخابية للوافدين بمختلف المحافظات، للتيسير على المواطنين عملية المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عناوين اللجان الانتخابية للوافدين بمحافظة القاهرة.

مقرات اللجان الانتخابية للوافدين في القاهرة

قسم 15 مايو، مركو شباب 15 مايو، الشياخة الأولى.

قسم الأزيكية:-

نقابة المهن العلمية، في بستان الدكة.

مقر محطة سكك حديد مصر.

قسم الأميرية، مبنى الشئون الاجتماعية، ميدان الأميرية ب 51.

قسم البساتين، مدرسة الشهيد أحمد بدوي الإعدادية المشتركة، مقابر اليهود البساتين.

قسم التبين، مركز التدريب المهني، ش قسم التبين.

قسم التجمع الأول

مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحي الحكومي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مبنى إداري تابع لشركة العاصمة، بجوار بنك فيصل بحي المال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قسم الجمالية، مدرسة الفردوس الابتدائية، 14 ش المنصورية.

قسم الخليفة، مدرسة دلبرون شكري، ش القادرية.

قسم الدرب الأحمر، مدرسة درب سعادة الابتدائية، 1 حارة ابو الفضل من ش درب السعادة.

قسم الساحل:-

موقف عبود لسيارات الأجرة

مقر جراج مستشفى معهد ناصر

قسم الشرابية، مدرسة طلائع المستقبل التجريبية للغات، 5 ش مستشفى جيهان بالشرابية.

قسم الشروق، مدرسة طبري الشروق، منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية.

قسم القطامية، المنطقة الصناعية بالقطامية، قطعة الخدمات بجوار قطعة رقم 788 الصناعات.

قسم المرج:-

موقع المرج الشرقية، المرج الجديدة.

موقف المرج الغربية، موقف المرج لسيارات الأجرة.

قسم المعادي:- مقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان، منطقة شق الثعبان.

قسم المعصرة:-

مصر الحرة ، شارع كورنيش النيل.

مدرسةسعد زغلول الرسمية للغات، ارض العمدة- طريق الأوتوستراد.

قسم الموسكي، مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، 45 ش الأزهر.

قسم النزهة:-

احمد عرابي للتعليم الاساسي، المدينة السكنية بالهايكتب.

موقف الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

قسم الوايلي، مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات، 121 ش السريات- عبده باشا العباسية.

قسم أول السلام، موقف السلام الإقليمي، مقر موقف سيارات الأجرة، موقف السلام الجديد.

قسم أول مدينة نصر، مدرسة عباش العقاد الثانوية، ش تخسين فرغلي خلف طيبة مول.

قسم باب الشعرية، مدرسة خليل اغا الثانوية العسكرية بنين، 197 ش الجيش امام قسم باب الشعرية.

قسم بدر، مدرسة الفردوس الثانوية، مدينة بدر.

قسم بولاق، المعهد الفني الصناعي، شارع الصحافة.

قسم ثالث مدينة نصر، مدرسة المعتز بالله الابتدائية، ش المدارس مدينة الأمل.

قسم ثالث مدينة نصر، مدرسة العميد الشهيد سرور احمد سرور، خلف مسجد الحرمين زهراء مدينة نصر امام المحكمة العسكرية.

قسم ثان السلام، مقر الجهاز التنفيذي لسوق العبور.

قسم ثان مدينة نصر، مجمع الملك فهد، شارع الخليفة القاهر.

قسم حدائق القبة:-

مدرسة السلام الثانوية بنات، ش الليثي من ش مصر والسودان.

نادي الوفاء، شارع الوفاء متفرع من ش المطربة بجوار سور المخابرات العامة.

قسم حلوان:-

مديرية التربية والتعليم بحلوان، شارع كورنيش النيل.

مدرسة الشهيد امين شرطة صابر ابو ناب، شارع منصور- حلوان.

قسم دار السلام، مدرسة الفاروق 1، ش الفيوم مجمع المدارس.

قسم روض الفرج، وحدة الرصد البيني، ميدان مسرة بروض الفرج.

قسم شبرا:-

مدرسة ناصر الثانوية الصنايع بنات، ش احمد حلمي.

موقف احمد حلمي، تقاطع شارع الترعة مع شارع الشماشرجي بشبرا.

قسم عابدين، مدرسة محمد فريد التجريبية، 2 درب الملاحفية من ش الشيخ ريحان.

قسم قصر النيل، النادي الاهلي بالجزيرة.

قسم مصر القديمة، مدرسة صلاح الدين الحديثة للغات، 18 ش نادي الرماية الزهراء.

قسم منشأة ناصر، مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، ش القمائن عزبة بخيت بجوار القسم.

وأعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وصول جميع القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية لمحافظاتهم، وجاري استلامهم أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية

ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية الجديدة 2024/ 2030، أربعة مرشحين وهم:-

عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز "النجمة".

عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة".

محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس".

حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".