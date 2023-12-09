يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف، يستعد نادي ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

ليفربول يسعى لحصد 3 نقاط اليوم من أجل تصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، في انتظار باقي مواجهات المرحلة السادسة عشر.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، والذي سيخوض اختبارا قويا مساء اليوم أمام أستون فيلا.

في المقابل، فإن كريستال بالاس يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد أن سجل 4 انتصارات وتعادل في مثلهم، وتعرض للخسارة في 7 مواجهات.

ويمني محمد صلاح النفس بقيادة ليفربول لتحقيق الانتصار، في مباراة يسعى من خلالها لتقليص فارق الأهداف مع المتصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

كما يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 14 هدفا.

وحقق محمد صلاح 16 مساهمة تهديفية بالبريميرليج هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول وكريستال بالاس عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وجمع ليفربول رصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4 مباريات وخسارة لقاء 1 ،وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 14 هدفًا، بينما جمع كريستال بالاس برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات ،والتعادل في 4 وخسارة 7 ،وتسجيل 14 هدفًا وتلقي 21 هدفًا.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، اللقاء كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.