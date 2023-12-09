مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين

مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين، يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح ضيفا على منافسه كريستال بالاس فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ملعب سالهرست بارك ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مباراة الفريقين، في افتتاحية الجولة السادسة عشر من البريميرليج، موسم 2023/24.

ويأمل ليفربول، بقيادة يورجن كلوب، استمرار سلسلة نتائجه المميزة، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر آرسنال.

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة اليوم وخطف الصدارة مؤقتا من آرسنال.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي للمواجهة المرتقبة: "إصابة ماك أليستر تبدو عير مُطمئنة، لا أتوقع مشاركته أمام كريستال بالاس" وأضاف: "أليسون بيكر حارس الفريق عاد للتدريبات، لكن لم يتحدد موقفه من المشاركة".

ويدخل ليفربول اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، من أجل خطف صدارة الدوري الإنجليزي تحسبا لسقوط أرسنال المتصدر أمام أستون فيلا في المواجهة التي ستجمعهما اليوم أيضا لحساب منافسات الجولة ذاتها.

وحقق ليفربول فوزين متتاليين على فولهام في مباراة مثيرة 4/3، قبل أن يتغلب على شيفيلد يونايتد بثنائية دون مقابل مساء الأربعاء الماضي.

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كما يسعى محمد صلاح إلى زيادة غلته التهديفية في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مع النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 14 هدفا.

موعد مباراة ليفربول اليوم السبت ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

فى الثانية والنصف عصر اليوم السبت، بتوقيت مصر سيكون موعد مباراة ليفربول، اليوم السبت، ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزي، أما بتوقيت السعودية، سيكون موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس، فى الثالثة والنصف.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزي

حددت القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى بين سبورتس، قناة beIN SPORTS 1 HD، لإذاعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر عبر قنواتها.