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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لفيلم "أنا وابن خالتي"

بوستر فيلم أنا وابن
بوستر فيلم أنا وابن خالتي

يستعد صناع فيلم "انا وابن خالتي" لانطلاق العرض الخاص في شهر ديسمبرالجاري، حتى يصبح ضمن قائمة أفلام رأس السنة الجديدة.

 

تفاصيل فيلم أنا وابن خالتي

تدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

ويضم فيلم أنا وابن خالتي، مجموعة من النجوم أبرزهم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد صالح.

آخر أعمال الفنان سيد رجب

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان سيد رجب، فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

ويذكر أن تدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

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