الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة القاهرة تحث منسوبيها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

ندوات جامعة القاهرة
ندوات جامعة القاهرة

نظمت كليات جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدة ندوات توعوية بكل كلية، تحت شعارات (انزل شارك .. مصر هي الأهم) (مصر تستحق .. انزل شارك). 

قافلة شاملة من جامعة القاهرة لقرية المعتمدية (فيديو وصور)

3 كليات جديدة تواكب الثورة الصناعية في جامعة القاهرة الدولية

جاء ذلك في إطار حرص الجامعة على توعية طلابها وحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

وكشفت ندوات جامعة القاهرة ومداخلات الحضور، مدى الوعى لدى جموع منسوبى الجامعة، وحرصهم على المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع المحاضرات التى قدمها نخبة من أساتذة الجامعة، حول الثقافة السياسية، ودور الشباب فى صناعة المستقبل.

وشارك في الندوات طلاب كليات جامعة القاهرة، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط  أجواء من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.

سلسلة ندوات في جامعة القاهرة 

ونظمت كلية الآداب في جامعة القاهرة سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية، وإلقاء الضوء على المشروعات القومية.

كما نظمت كلية العلوم جامعة القاهرة ندوة للتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تُعد محطة مهمة في المسار الديمقراطي للدولة المصرية، وتعد واجباً وطنياً وقومياً لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ندوة في جامعة القاهرة 

ونظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، ندوة بعنوان "الشباب وثقافة المشاركة"، حاضر فيها أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، تناولوا خلالها تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية.

كما نظمت كلية الزراعة في جامعة القاهرة ندوة بعنوان "التوعية بالمشاركة الإيجابية في الحقوق السياسية للأفراد"، لتوعية الشباب بمفهوم الوعي السياسي وسمات الشاب المثقف سياسيًا والذي يتميز بمجموعة من الخصائص تساهم في تشكيل رؤيته ووعيه السياسي ويساعده على تحليل مجريات الأحداث، ويعمق لديه فهم القضايا السياسية، وينمي لديه الرغبة في المشاركة السياسية بصورة إيجابية.

وفي كليات الحقوق، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والتخطيط العمراني والإقليمي، تم تنظيم ندوات لتوعية الطلاب وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.

مواد متعلقة

العلاقات العربية الإفريقية في ندوة بجامعة القاهرة

فرصة جديدة أمام المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم الأولى

"تضخم البروستاتا الحميد" ورشة عمل بطب عين شمس

وزير التربية والتعليم يتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني

جامعة حلوان تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

لوحة شرف الجامعة الألمانية بالقاهرة تتزين بأحدث كوكبين ضمن قائمة فوربس2023

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم معسكر مدينة العلوم والتكنولوجيا

تعزيز التعاون بين جامعتي حلوان وبدر في الفنون والسينما والرعاية الصحية
الجريدة الورقية