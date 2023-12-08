أبيض في أبيض.. بوسي تستعيد روناقها بعد الطلاق

دائما ما تحرص المطربة الشعبية بوسي على مشاركة متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال لافته

وظهرت بوسي بإطلالة كاجوال لافته، تستعيد جمالها بعد طلاقها، حيث ارتدت بادي ابيض وعليه جاكيت جلد بنفس اللون وعليه بنطال جينز ممزق من الأمام، مستعرضه شبابها وجمالها من جديد، فيما انتعلت حذاء رياضي مسطح أبيض اللون.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية المتناغمه مع إطلالتها.

بوسي

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

من هي بوسي

بوسي مواليد في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة ، ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم "آه يا دنيا" ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .