ضبط 27 طن سكر تمويني بغرض البيع بالسوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفرالدوار، أسفرت عن ضبط 27 طن سكر تمويني قام أحد الأشخاص بتجميعهم بدون وجه حق لإعادة بيعهم في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعة، تم التحفظ علي المضبوطات كما قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الطب البيطري، بتنفيذ عدة حملات تموينية أخرى أسفرت عن :

بمركز ادكو حيث تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى كمية من الدقيق ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية و محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي .

وبمركز شبراخيت تم ضبط 110 كجم سكر وطن محسن زراعى مجهول المصدر و مواد غذائية مجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 13محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملات مماثلة بمركزى الرحمانية و حوش عيسى تم ضبط 69 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية و 20علبة حلوى مجهولة المصدر و 5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. هذا ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة حيث وجهت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.