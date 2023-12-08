اقرأ بالوفد| غدّا.. مصر تقترب من وقف الحرب في غزة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر تقترب من وقف الحرب في غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الاحتلال النازي يعري الفلسطينيين ويعدم العشرات بمدرسة "خليفة بن زايد" شمال القطاع.

العار.. فضيحة "أبوغريب" الصهيونية في بيت لاهيا

د. وجدي زين الدين: انصر نفسك وشارك في الانتخابات

غدا مصر تنتخب.. 27 مليون مواطن لهم حق التصويت في 11 ألفا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

إسرائيل النازية تواصل المجازر في غزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تطلب محاسبة الحكومة الإسرائيلية

تزايد أعداد الشهداء والمصابين.. والبرد والجوع يفتكان بالنازحين

رسميا.. بوتين يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الروسية