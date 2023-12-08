تكريم فريق متطوعي الشباب والرياضة في ختام فعاليات معرض "EDEX 2023"

اختتمت فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023 " والذي أقيم خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمزيد من النجاحات التي حققها فريق متطوعي وزارة الشباب والرياضة من خلال مهامه وجهوده التنظيمية أثناء الفعاليات

وشهدت فعاليات الختام اشادات كبيرة بالجهود التي بذلت طوال فترة إقامة المعرض وما سبقها من تحضيرات ليظهر بهذه الصورة المشرفة .

وتضمنت الفعاليات تكريم المتطوعين لمشاركتهم ودورهم الفعال أثناء فترة تنفيذ المعرض.

والجدير بالذكر أنه بلغ عدد المتطوعين المشاركين ما يقرب من ١٥٠ متطوع تنوعت مهامهم ما بين الترجمه الفوريه للزائرين من وفود دول العالم بعده لغات مختلفه وهي الانجليزيه ، الفرنسيه، الروسيه ، الكوريه ، الألمانية ، الإيطالية ، الاسبانية ، التركية ، الصينية ، البرتغالية ، واللغة السواحيلية إلى جانب تزويدهم بكافه المعلومات عن الاسلحه والمعدات المعروضه وتوجيه الزائرين لكافة أجنحة المعرض والقيام بالأعمال التنظيميه الأخرى وكذلك حضور الاجتماعات للترجمه الخاصه للشركات والاتفاقيات التى تتم بين الدول المشاركة ، حيث تم تدريبهم على كل هذه الأعمال قبل انعقاد فعاليات العرض بفتره كافيه تحت إشراف القائمين على التنفيذ والأشراف من فريق عمل وزراة الشباب والرياضة .