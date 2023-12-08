الهلال يضرب الطائي بثنائية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على الطائي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل سالم الدوسري هدف التقدم لفريق الهلال في الدقيقة 20، ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش هدف التعزيز للزعيم في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يوقع روبن نيفيز على الهدف الثالث إلا أن الحكم قرر إلغاءه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن اللاعب طارق عبدالله من إدراك هدف تقليص الفارق لفريق الطائي لينتهي نصف اللقاء الأول بهدفين لهدف للهلال.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي - محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج - سيرجي سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

بهذا الانتصار عزز فريق الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 44، بينما توقف رصيد فريق الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ12 بدوري روشن.