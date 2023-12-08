لو زرعت البصل علشان سعره ارتفع.. لازم تخلي بالك من هذه الإرشادات

يعد محصول البصل من ضمن المحاصيل التصديرية ذات الاقتصادية العالية خاصة في ظل فتح الكثير من الأسواق الأوربية والعربية لاستقبال البصل المصري والذي يعد من أكثر المحاصيل المميزة عند المزارع المصري نظرًا لتسويقه العالمي والمحلي والذي تخطى سعره خلال الفترة الحالية لأكثر من 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتم زراعة البصل خلال الأيام القليلة الماضية من خلال العروات الشتوية فيتم زراعتها في الوجه القبلي من منتصف أغسطس وحتى نهاية سبتمبر, أما بالنسبة للوجه البحري فتتم الزراعة من أول أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، وهناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها للوصول إلى أعلى إنتاجية.



إرشادات معهد بحوث المحاصيل الحقلية لزيادة انتاجية البصل :



1- منع الرى فى الزراعات المبكرة والتى وصلت نسبة رقاد العروش فيها 50% تقريبا.



2- الاستمرار فى نقاوة الحشائش للزراعات المتأخرة.



3- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها للزراعات المتأخرة.



- الارشادات والتوصيات الفنية حول الممارسات الزراعية حول انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :



4-الاستمرار فى نقاوة الحشائش .



5- الانتهاء من اضافة الدفعات السمادية اللازمة للمحصول.



6- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها.



7- استمرار عمليات الرى بانتظام.

